Quem é e como começou Susana Torres? Saiba mais sobre a mental coach sob polémica

Esta segunda-feira, 27 de março, Éder Lopes emitiu um comunicado nas redes sociais a reagir às palavras de Susana Torres, que acusou o atleta de “ingratidão” depois de este ter concedido uma entrevista ao programa As Três da Manhã, na Rádio Renascença. O internacional português garantiu ter perdido o respeito pela mental coach e explicou o final da ligação entre ambos.

“No final do jogo que deu a Portugal a vitória no Euro 2016 – com o golo de Éder Lopes -, fiz questão de agradecer à Susana Torres, mental coach com quem trabalhava nessa altura. Fi-lo (e voltaria a fazê-lo) porque acredito que devemos ser gratos, e quis retribuir essa ajuda, contribuindo também para o sucesso profissional da Susana. Fico, por isso, perplexo, quando vejo agora Susana Torres acusar-me de ingratidão”, afirmou, e detalhou: “Eu queria concentrar-me na minha carreira de futebolista e a Susana queria que eu pedisse folgas ao meu treinador para vir a Portugal dar entrevistas para promover o seu trabalho”.

“Aquilo a que assisti nos últimos anos foi um aproveitamento da minha história por parte da Susana, apropriando-se inclusivamente daquele golo na final do Euro 2016. Fala dele como sendo dela, que em entrevistas, quer no seu site onde podemos ler ‘um campeonato europeu de futebol conquistado”, escreveu nas redes sociais.

Susana Torres dedica-se, atualmente, ao Coaching de Alta Performance no desporto, desenvolvendo a performance de equipas de futebol e atletas de alta competição nas diversas ligas de futebol na Europa. É também oradora, tendo sido convidada para conferências, seminários e palestras por empresas e universidades de renome.

Nasceu em 1977, em Lisboa e vive em Ponte de Lima há cerca de 20 anos. É casada com Paulo, que conheceu no banco em que estava a exercer funções. O casal tem três filhos em comum: João com 10 anos, Rita com 13 e Francisco com 15.

Com dez anos, frequentou o Instituto Espanhol e aprendeu a fazer pulseiras. Quando chegava a casa da avó, que morava no rés-do-chão de um prédio no Dafundo, vendia-as à janela. Disse em entrevista que comprou a primeira casa aos 18 anos e a segunda aos 21.

Começou a carreira na banca enquanto estudava Gestão Comercial e Contabilidade na universidade Fernando Pessoa, no Porto. Formou-se em coaching e PNL (Programação Neurolinguística) e foi a primeira portuguesa a ser certificada como coach de Alta Performance pela maior referência da área e um, Brendon Burchard.

Já na banca e no cargo de subdiretora, estando em Ponte de Lima, decidiu embarcar sozinha para os Estados Unidos para estudar coaching na liderança. Fê-lo durante três anos em vários pontos, sendo que um deles foi na Academia de Alta Performance do Brendon Burchard, um dos 25 líderes mais influentes do mundo em desenvolvimento pessoal, que trabalhou com Barack Obama, Oprah Winfrey, Elon Musk e, entre outras personalidades, jogadores da NBA e da NFL.

Quando regressou dos EUA, após a primeira viagem, decidiu fazer uma certificação em Portugal, que na altura esgotou. No verão do ano passado, a certificação contou com 350 pessoas e ia para a quinta edição.

Um dos seus casos de sucesso mais mediático é o de Éder Lopes, jogador de futebol da Premier League cujo golo deu a vitória a Portugal na Final do Europeu de Futebol de 2016 e que, na altura, revolucionou a sua carreira desportiva.

Susana Torres decidiu enveredar pela área do desporto depois de ir ver um jogo de futebol com o marido e conhecer o atual jogador da Arábia Saudita. Através dele, conheceu o atual treinador do porto, Sérgio Conceição, que, na época, treinava o Braga, equipa com quem iniciou a jornada do coaching de alta performance. Em agosto de 2016, publicou o Livro Vai Correr Tudo Bem!, que relata toda a história desde o dia em que conheceu o atleta até ao golo que este marcou e que assinalou a vitória de Portugal no Europeu de Futebol no mesmo ano.

Em maio do ano passado, lançou outro livro denominado O Milagre da Excelência, que reúne todo o trabalho que desenvolveu ao longo dos últimos anos, permitindo ao leitor transformar a sua vida através da alta performance, um conceito baseado na procura pela melhor versão de cada um. Na obra, a autora realça que “os milagres estão dentro de nós.”

Recentemente, a 18 de fevereiro, apresentou o maior evento de alta performance do mundo cujo nome é Viver em alta performance, na Altice Arena, em Lisboa.