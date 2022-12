Quer ganhar definição? Faça estes exercícios isómetricos

Durante a atividade física deve promover exercícios focados na isometria. Neste tipo de treino, o músculo encontra-se em tensão, ou contração, focando-se em manter a força numa determinada zona do corpo.

Deve manter a postura correta e estável, repetindo várias vezes o exercício, recorrendo ao peso do seu corpo, segundo especialistas da Mayo Clinic.

Eis uma lista de exercícios para incluir na sessão de treino: a prancha, no qual mantém o corpo em linha reta sobre os cotovelos a 90º graus, durante 30 segundos. Faça cinco vezes.

Pode fazer lunges, de forma lenta e controlada. Com se faz? Em pé deve dar um passo e descer com a anca em direção ao chão, deixando a perna da frente num ângulo de 90º graus, durante 45 segundos.

Retome a posição inicial e faça com a outra perna, durante duas séries.

Os agachamentos isométricos são bons exercícios para fortalecer as pernas e ganhar definição. Deve estar de pé, abrir as pernas um bocado mais do que a largura dos ombros e descer com a anca apontada aos calcanhares.

Deve considerar os hip trust, no qual se coloca deitada de costas no chão com as mãos viradas para baixo e tem de levantar o quadril.

E, ainda, os abdominais estáticos em que também no chão deve esticar-se com os braços levantados, a omoplata ligeiramente levantada e as pernas e aguentar o máximo de tempo esticada.