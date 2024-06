Quer ganhar um livro para a semana? Vá dar sangue

De 10 a 14 de junho, quem fizer uma doação num dos centros de recolha do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, IP. (IPST) vai receber um dos 4 500 vouchers para encomendar um livro gratuitamente e sem portes” na plataforma de venda Wook.

O anúncio foi feito esta sexta-feira, 7 de junho, e pretende promover a dádiva de sangue no momento em que se assinala o dia Mundial do Dador de Sangue, que chega a 14 deste mês.

Por isso, pode e deve consultar quais as horas e os locais que estão a fazer a recolha no distrito onde se encontra (pode consultar o calendário e moradas aqui) e contribuir para a “estabilização das reservas de sangue nacionais”, refere o comunicado enviado pela plataforma da livraria online às redações e ao abrigo da campanha ‘dar um livro a quem dá o litro’.

Esta parceria solidária resulta do acordo entre “o IPST e conta com o apoio de Clube do Autor, Grupo Bertrand Círculo, Grupo Penguin Random House, Grupo Porto Editora, Grupo Presença e Orfeu Negro”, lê-se na mesma nota.

Antes de se solidarizar, veja os requisitos necessários e lembre-se que as regras para o efeito não são exatamente as mesmas sendo mulher ao homem. Saiba quais as diferenças e porquê.