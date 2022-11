Quer ter unhas iguais às de Jennifer Lopez? Agora é possível

Tom Bachik é o responsável pelas unhas de celebridades como Jennifer Lopez e Selena Gomez e agora desenvolveu uma coleção inspirada nas famosas que acompanha.

Portanto, se sonha ter modelos iguais ou inspirados nestas estrelas, prepare-se porque já é possível.

Lembra-se das unhas baby boomer que Jennifer Lopez utilizou na Met Gala ou das unhas nupciais com beija-flores ou com as letras dos noivos? Sim, este tipo de manicure e outras foram inspiração para a coleção que associa a imPRESS com Tom Bachik.

Esta proposta de edição limitada reúne unhas removíveis que podem ser aplicadas.

Da pareceria da imPRESS com Tom Bachik nasceram seis designs que vão desde manicures natalícias até criações minimalistas e outras bastante similares a unhas utilizadas por algumas das suas clientes mais famosas.

Esta inovação acomoda a tecnologia PureFit, que permite que a ponta se adapte à forma natural da unha independentemente do formato.

Estas unhas trazem uma tira adesiva fina na parte de trás para colar a unha de forma a simplificar a aplicação. Para que fique perfeita, deve limpar a unha e encontrar a área certa para a colocar.

Para adquirir esta coleção pode fazê-lo através do site da marca imPress.