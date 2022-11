Rabos-de-cavalo volumosos. Eis o look de Marisa Liz e de Cristina Ferreira sem erros

Eles estão de volta, bem no topo da cabeça, mais ou menos longos e com ou sem franja. Grandes companheiros em tempo de pandemia por serem incrivelmente práticos em tempo de reclusão, eles não ficaram amarrados lá atrás. Pelo contrário, querem-se agora mais exuberantes do que nunca, mesmo muito volumosos, a tornar mais altos os corpos, mais elevados os rostos, mais fundos os decotes e a conseguirem provar toda a sua versatilidade.

Mas como conseguir todo aquele aspeto volumoso que Cristina Ferreira, na TVI, e Marisa Liz, na RTP1, exibiram nesta noite de domingo, 20 de novembro? Não difícil e até pode fazê-lo em casa.

Mas antes de colocar mãos à obra, preste toda a atenção aos erros que não deve cometer quando amarra o cabelo, e pode revê-los aqui mesmo.

De volta ao volume, especialistas indicam que deve começar por fazer este penteado com o cabelo bem seco. De seguida, deve aplicar em toda a extensão uma mousse que permita texturar o cabelo, aplicando-a com is dedos. Deve, posteriormente, voltar a usar o secador para que o produto aplicado possa consolidar a sua função.

O cabelo é depois amarrado, podendo optar por aplicar uma pequena e estreita mecha de cabelo para esconder o elástico, recorrendo a ganchos.

Caso goste de um look mais negligé, pode desajeitar um ou outro fio do cabelo no topo da cabeça para conferir alguma textura nesta zona da cabeça. Caso contrário, mantenha como está.

Finalize o pemteado com soluções que reactivem as ondas do cabelo – de mousses a águas revitalizados de cachos e caracóis – na mecha já larga do rabo-de-cavalo e ajeite grosseiramente com os dedos.

Um penteado que pode ser conjugado com franjas mais retas e também elas algo dsordeanadas ou escadeadas e até com risco ao meio, permitindo um contraste pelo contorno do rosto.