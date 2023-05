Rastreios do cancro da mama. Idade pode mudar e começar aos 45 anos

Acomodando as mais recentes recomendações da União Europeia, as autoridades de saúde portuguesas poderão baixar para os 45 anos a idade mínima para as mulheres iniciarem os rastreios do cancro da mama e aumentar para os 74 anos a idade máxima recomendada.

Tal alteração implica o aumento de cinco anos nas idades mínima e máxima face ao que existe atualmente em vigor, que vai dos 50 aos 69 anos com rastreios a serem feitos de dois em dois.

O diretor do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas da DGS revelou ao jornal Público que as novas propostas resultam de uma “revisão ampla e abrangente da literatura científica sobre este assunto”.