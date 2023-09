Receitas de ‘outfit’ infalíveis: as combinações que nunca erram

Às vezes acordamos sem ideias de que roupa vestir ou combinações fazer. A criatividade não aparece todos os dias e os bloqueios criativos são reais. Principalmente, em períodos transitórios, como agora, entre o verão e o outono.

Em muitos dos momentos em que não sabemos o que vestir, recorremos às redes sociais, para nos inspirarmos. Entre o Instagram, Pinterest e outras redes de escolha, as sugestões multiplicam-se.

Ainda assim, nem sempre funciona. Contudo, há sempre conjuntos ais quais recorremos quase como fórmula universal. Fazem-nos sentir bem vestidas, mesmo sem esforço. Pode ser uma mistura de cores, texturas ou estilos. Vamos chamar a essas combinações as “receitas de outfits que nunca falham”.

Para ajudá-la nesta questão, trazemos algumas fórmulas de combinações para esta temporada que funcionam sempre quando estamos sem ideias.

Vestido com botas

A tendência perfeita que junta as primeiras chuvas com temperaturas que ainda estão amenas. A fórmula tem-se imposto neste outono – e já transitava dos looks dos festivais do verão – e deverá prosseguir no inverno.

Vestido comprido de malha, Zara, 29,95€ | Botas altas tacão, Pull&Bear, 45,99€

Equilíbrio de proporções

Uma peça de roupa mais larga, uma mais justa e uma que mostre um pouco de pele.

T-shirt de manga comprida, Benetton, 19,95€ | Calças Wide Leg, Vilanova, 25,99€ | Sandálias de pele, Mango, 59,99€

Texturas

Misturar texturas vai criar dinamismo na combinação.

Camisola e calções, Tiffosi, 29,99€ e 25,99€ | Sapatos, Steve Madden, 55€

Voltar aos básicos

Nada como uma clássica camisa branca e calças de ganga.

Camisa de algodão, Sandro, 185€ | Calças de ganga cropped slim, Salsa, 89,95€ | Sabrina de tira dupla, Pull&Bear, 29,99€

Polos opostos

Combinar estilos de contraste. Clássico com street. Alto e baixo.

Sweatshirt com capuz, Parfois, 29,99€ | Calças Palazzo, Pepe Jeans, 79,90€ | Air Force 1 Platform, Nike, 90,97€

Preto da cabeça (quase) aos pés

O tom que nunca traiu ninguém e é sempre o escolhido. Se for demasiado e quiser algo mais vivo, pode adicionar um “pop” de cor.

Top canelado com lã e caxemira, Massimo Dutti, 39,95€ | Saia de ganga com abertura, Mango, 35,99€ | Sapatos, Maje, 177€