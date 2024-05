Recomendações infalíveis para brilhar depois dos 40 anos

Sabemos que a moda não tem idade e que pode usar o que lhe é confortável em qualquer altura da vida. No entanto, com o passar dos anos é normal ficarmos mais seletivas quanto ao que queremos vestir e isto está relacionado com a nossa afirmação de estilo.

Para as mulheres que já atingiram os 40 anos, pode ser difícil saber como conjugar as peças para obter um visual que lhes dê uma aparência mais jovial.

Como tal, o Delas.pt reuniu algumas dicas de moda para a ajudar a adaptar o que é tendência e como combinar algumas peças de roupa e acessórios.

Use todas as cores

Idade não é sinónimo de cores sóbrias como o preto, bege e cinzento. Principalmente na altura do verão, cores vibrantes como vermelho e amarelo combinam bem com looks elegantes, seja para o dia-a-dia ou dias de trabalho. Todas as roupas são uma extensão da sua personalidade, assim, pode usar qualquer tendência do momento, basta adaptar.