Regras de acesso a 90 milhões de euros para ‘startups’ reveladas esta sexta-feira

O anúncio foi feito no primeiro dia da Web Summit, na terça-feira, 1 de novembro, mas as regras só vão ser reveladas no último, 4 de novembro.

O calendário, as regras e condições de acesso dos potenciais candidatos ao pacote de 90 milhões de euros para as empresas startup e de 20 milhões de euros para custos operacionais das incubadoras deverão ser anunciadas na manhã desta sexta-feira.

O pacote conta com fundos do Plano de Recuperação e Resiliência 2021-2026 (PRR) e destina-se, de acordo com o que foi revelado até ao momento, a empresas que desenvolvam negócios digitais ‘amigos do ambiente. O apoio será atribuído através de ‘vouchers’ (vales) “digitais e verdes”, como revelou o ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva.

Um anúncio e uma gestão dos fundos e dos concursos que será gerido pela Agência para a Competitividade e Inovação, IAPMEI.