Rejeição. Oito atitudes para lidar com esta atitude e ficar em paz consigo própria

Qualquer tipo de rejeição, seja ela em termos amorosos, de trabalho, amigos ou família, não é algo fácil de lidar, no entanto, não deve afetar a sua felicidade. Ainda que nem sempre seja seja fácil de controlar, é importante seguir alguns passos para que lide melhor com as advertências da vida.

A rejeição não tem de ser algo sempre mau, uma vez que pode aproveitar essa situação para aprender mais sobre si mesma. Para além disso, faz parte da vida do ser humano, portanto, vão haver situações em que a sua candidatura de emprego vai ser rejeitada, o seu convite a um amigo para irem sair também ou ainda cancelado um encontro romântico com uma nova pessoa.

Apesar da dor que possa estar a sentir, é saudável aceitar que a rejeição faz parte da vida e, por essa razão, é importante que encontre o caminho certo a seguir para se poder levantar de novo.

Felizmente, existem várias maneiras de lidar com esta situação que a podem ajudar a ser mais forte.

Descubra oito soluções para resolver este problema.

1- Tente entender o porquê da rejeição doer tanto

Antes de aprender a lidar com a rejeição no namoro, no trabalho ou na vida doméstica, a primeira coisa que se deve lembrar é que há uma razão pela qual a rejeição é tão forte. Não significa que é fraca ou sensível. Na verdade, de acordo com a psicoterapeuta Lori Gottlieb, citada pelo site goodhousekeeping, há uma razão evolutiva pela qual precisa desesperadamente que outras pessoas a aceitem. “Quando alguém nos rejeita, há uma peça muito primitiva que se aciona e que é contra tudo o que sentimos que precisamos para sobreviver”, explicou.

2- Dê um “passo atrás” e pratique alguns cuidados pessoais.

Lori Gottlieb explica ao site goodhousekeeping que “logo após uma rejeição, não estamos realmente com cabeça para pensar sobre isso, porque sentimos muita dor”. A raiva e a mágoa vão ser, provavelmente, as reações imediatas após ser rejeitada, mas, ao contrário do que se pensa, não deve descarregar a sua frustração a gritar ou a bater num saco de boxe, isso pode até fazer com que a sua raiva aumente. Opte por tentar acalmar-se com algo que gosta de fazer, como por exemplo, ouvir música, tomar um banho ou ir correr.

3- Saiba lidar com as emoções

Depois de se acalmar, é importante prestar atenção ao que está a sentir. Pode fazê-lo ao escrever tudo num diário. Depois de anotar tudo, leia o que escreveu e faça uma reflexão sobre os seus sentimentos. Não se sinta culpada ou fraca por se estar a sentir triste.

4- Faça elogios a si própria



Para além de escrever sobre aquilo que está a sentir, aproveite e faça uma lista sobre as suas qualidades. Todos os dias de manhã, leia essas qualidades que a irão ajudar a sentir-se mais forte e confiante para enfrentar o dia.

5- Passe tempo com as pessoas que ama

Para se relembrar que ainda tem pessoas que gostam de si, passe algum tempo com elas e verifique se está realmente conectada aos seus amigos e familiares. Lori Gottlieb explica que “a conexão é importante porque nos recorda de todas as coisas importantes que não nos conseguimos lembrar naquele momento”.

6- Tenha pensamentos positivos



O ser humano tem tendência a entrar num estado depressivo quando é rejeitado. A psicoterapeuta diz que “a primeira coisa que muitas pessoas fazem quando são rejeitadas é serem cruéis com elas mesmas e começam a pensar em tudo o que está errado nelas”. Ao invés de estar constantemente com pensamentos negativos, Lori Gottlieb recomenda que olhe para a situação de uma maneira mais objetiva e que pense no que pode aprender com isso.

7- Tenha hábitos de vida saudáveis

Um outro aspeto para lidar com a rejeição é tentar adotar hábitos de vida saudáveis, como por exemplo, praticar exercício físico e comer melhor. “Quanto mais saudável for o seu estilo de vida, mais recursos terá para lidar com situações difíceis”, explicou a psicoterapeuta ao mesmo meio de comunicação.



8- Não deixe que a rejeição a impeça de fazer o que gosta

Não deve permitir que a rejeição interfira com os seus planos. Deve pensar que esta situação acontece muitas vezes ao longo da vida e a muitas pessoas, não apenas a si.