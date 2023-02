Relatos de abusos sexuais podem desencadear “ansiedade, angústia e crise”

As notícias sobre os casos e as vítimas de abuso sexual de crianças por parte de elementos da Igreja estão a ter impactos considerados preocupantes. Se eles são chocantes, podem ainda provocar outras reações ainda mais profundas a quem foi vítima de violência sexual, ainda que noutros contextos e perpetrada por outros agressores.

“Os relatos sobre abusos confrontam as vítimas de violência sexual com as suas próprias histórias de abuso, desencadeando altos níveis de ansiedade e angústia e situações de crise”, vinca nota da secretaria de Estado da Igualdade. O gabinete de Isabel Rodrigues revela mesmo que, desde a revelação dos abusos da Igreja e “em contacto diário com as organizações especializadas em violência sexual, os relatos sobre os impactos das notícias dos últimos dias têm sido preocupantes”.

O governo pede, por isso, que “todas as notícias difundidas sobre violência sexual sejam acompanhadas da divulgação de contactos de associações de apoio especializado às vítimas de violência sexual” e elenca as entidades que estão a prestar este apoio, como pode consultar abaixo.

➔ Quebrar o Silêncio (apoio para homens e rapazes vítimas de abusos sexuais)

Linha de apoio: 910 846 589

Email: [email protected]

➔ Associação de Mulheres Contra a Violência – AMCV

Linha de apoio: 213 802 165

Email: [email protected]

➔ Emancipação, Igualdade e Recuperação – EIR UMAR

Linha de apoio: 914 736 078

Email: [email protected]