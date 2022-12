Resoluções de ano novo que os mais pequenos também podem por em marcha

Estamos ao chegar ao fim de mais um ano e com ele vêm as resoluções de ano novo. Mas se pensa que só os adultos podem ou devem definir metas para o novo ano que se avizinha, está muito enganada.

Os mais pequenos também devem cumprir esta tradição e a verdade é que existem algumas resoluções de ano novo adequadas às crianças do pré-escolar, da primária e para os adolescentes. O importante é que estas resoluções sejam realistas e exequíveis, e nas quais eles se sintam comprometidos.

Se o seu filho ou filha ainda anda na escolinha pode optar por definir metas como tentar pelo menos uma ‘trinca’ – ou mais – de tudo o que tem no prato, sobretudo os legumes. Respirar fundo quando se sentir com raiva pode ser outra meta a definir para 2023, pois nunca é cedo para começar a saber lidar com as emoções.

Começar a guardar os brinquedos depois de os usar pode e deve ser outra resolução de ano novo para os mais pequeninos bem como colocar a roupa suja depois de vestir o pijama.

Se o seu rebento já anda na primária pode aproveitar esta altura para pensar em aprimorar as suas habilidades sociais com resoluções como a de convidar alguém novo para brincar no intervalo. Começar a praticar um desporto ou tocar um instrumento por dia também é uma boa opção para entrar nesta lista de desejos. Lembre-se que este tipo de práticas ajuda no desenvolvimento do cérebro.

Começar a lavar o seu prato após o jantar também pode ajudar a criança a começar a ganhar alguma responsabilidade. Outro hábito com qual se pode comprometer na passagem do ano passa pela leitura. Comprometer-se a ler pelo menos meia hora por dia durante o ano que vem ajudará a desenvolver o vocabulário.

Quando se fala em adolescentes as resoluções de ano novo já mudam de figura. Fazer voluntariado uma vez por mês pode ser uma boa forma de fazer novos amigos, por exemplo. Trocar uma hora de ecrã por uma hora ao ar livre pode e deve fazer parte dos desejos de fim de ano bem como economizar pelo menos 25% da mesada ou semanada.

Outra resolução de ano novo que pode ser benéfica para o adolescente passa por assumir o compromisso de estar passar mais tempo de qualidade com os pais pelo menos uma vez por semana.