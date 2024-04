Restauradora e ceramista concebeu 50 azulejos para os 50 anos do 25 de Abril

Os 50 anos do 25 de Abril, assinalados esta quinta-feira, mereciam, para a artista e restauradora de azulejos Isabel Colher, de 55 anos, um olhar especial.

Durante dois anos amadureceu a ideia e, à medida que o tempo foi passando, nasceram 50 andorinhas em peças de azulejo numa edição comemorativa limitada desta data que assinala o Portugal em Liberdade.

A procura foi imediata, nacional e internacionalmente, e em dia de liberdade estas 50 peças de arte numeradas e assinadas estão já esgotadas.

“A ideia de fazer esta coleção surgiu em 2022, por me parecer importante assinalar esta data e também por ter vontade de fazer trabalho de autor e teve logo à partida o pressuposto de ser uma edição limitada: 50 anos, 50 peças”, revela à Delas.pt Isabel Colher, formada em Cerâmica na António Arroio e com curso de Conservação e Restauro de Azulejos, pelo Museu Nacional do Azulejo. Desde 1993 tem oficina própria e tem trabalhado como independente.

A escolha do desenho foi, refere, demorada. “O processo de criação foi longo, não só conceptual, mas também técnico – o resultado é uma evolução natural de uma série de opções falhadas que foram abandonadas”, refere, explicando agora que a escolha da “andorinha é inspirada nas ilustrações dos anos 50” e emerge como “um símbolo da cultura portuguesa e, tal como o 25 de Abril, anuncia a chegada da Primavera”.

As peças quadradas têm uma dimensão de 16 centímetros, são feitas em barro refratário vidrado e são, no seu todo 50 peças numeradas e assinada para assinalar os 50 anos, descreve a autora que, desde 2015, se dedica “exclusivamente à manufatura de réplicas de azulejos, com várias técnicas diferentes , para monumentos e edifícios, no interior e exterior”.