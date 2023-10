Revenge of the 90’s. A festa vai transformar-se em festival em 2024

“Em 2024, o festival mais revivalista do país vai ser em Lisboa – o Revenge Festival”. A informação foi avançada em comunicado, que avança que as célebres festas que nasceram em 2017 e que celebram os êxitos musicais dos anos 90 vão crescer.

“Será o derradeiro evento para todos os 90´s kids que viveram os mais de 100 Revenge of the 90´s e para todos aqueles que (ainda) não experienciaram, será um evento com uma programação rica em artistas, palcos e atividades dos anos noventa, para já o secretismo mantém-se, mas por pouco tempo”, refere a organização, na mesma nota enviada às redações. Mas há mais: O Revenge Festival terá também “atividades da década de 90 e atrações que levará todos os noventeiros a uma verdadeira viagem no tempo.”

“Será um festival com uma produção à dimensão disso mesmo, com artistas “maiores” e, tal como sempre foi disruptiva no mundo das festas em Portugal, será também no mundo dos festivais com o objetivo de criar o maior playground para adultos do mundo”, lê-se no comunicado.

“O nosso público estava muito curioso com o próximo passo da Revenge e no último ano estivemos a planear. O Revenge Festival vai dar um level up a tudo o que os nossos noventeiros já viveram connosco” afirma Constança, diretora de Marketing da empresa organizadora do evento, a New Sheet