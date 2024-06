Ricardo Quaresma: “Sempre gostei muito da moda e estava na hora de fazer algo diferente”

‘Vontade de Voar’, ‘Sorte, Suor e Lágrimas’ e ‘Tira as Luvas’ são algumas das frases que se podem ler nas novas T-shirts de edição limitada criadas pelo futebolista e antigo craque da seleção nacional, Ricardo Quaresma. Aos 40 anos, o jogador aventura-se num sonho antigo e entra na moda inspirado na participação portuguesas em fases finais do Europeu.

“Sempre gostei muito do mundo da moda e estava na hora de fazer algo diferente. Quando me sentei com a Bwin percebi que estas T-shirts têm tudo a ver comigo porque são coisas que fazem parte da seleção e do nosso país”, afirmou em conversa com o Jornal de Notícias.

A coleção de 150 T-Shirts desenhadas pelo artista português Tigre Bastardo foi lançada na quinta-feira, 13 de junho, no Porto, são de edição limitada e estão numeradas.

Esta sexta-feira, 14 de junho, arranca o Euro 2024, com a anfitriã Alemanha e a Escócia a darem o pontapé de saída numa competição que vai estender-se até 14 de julho.

O 17.º ‘capítulo’ do Europeu, que se começou a jogar há 64 anos, em 1960, é o terceiro alargado a 24 seleções, incluindo a estreante absoluta Geórgia e a Sérvia, que comete pela primeira vez como tal, desde o fim da Jugoslávia.

Entre os participantes, está também Portugal, pela nona vez e oitava consecutiva. França, Espanha, a detentora do título Itália, Inglaterra e Alemanha são as cinco campeãs mundiais presentes, num torneio em que Portugal e Países Baixos, já vencedores da prova, e Croácia e Bélgica também querem ter uma ‘palavra a dizer’.

Individualmente, o português Cristiano Ronaldo vai para mais um recorde, quando se tornar o primeiro jogador a alinhar numa sexta edição, ele que já é o futebolista com mais jogos (25), golos (14) e vitórias (12) em fases finais.

Portugal está inserido no grupo F e disputa esta fase com as seleções da Turquia, Chéquia e Geórgia. A equipa das quinas estreia-se na terça-feira, 18 de junho, às 20.00 horas.