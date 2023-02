Rihanna revela segunda gravidez no palco da Super Bowl

Depois de ter estado afastada dos palcos, Rihanna atuou na madrugada desta segunda-feira, 13 de fevereiro, no intervalo do Super Bowl. Num estrondoso espetáculo de 13 minutos, a barriga de grávida da cantora deu nas vistas.

A estrela do pop, da dance e do R&B apareceu no estádio de futebol americano com um coordenado vermelho e justo com a barriga saliente, o que levou muitos espetadores a deduzirem ser uma gravidez, sendo posteriormente confirmada pelos representantes da cantora.

A artista de 34 anos vai voltar a ser mãe com o companheiro,o rapper A$AP Rocky, depois de ter dado à luz um menino, em maio do ano passado

No palco de um dos maiores espetáculo do mundo, Rihanna apresentou alguns dos seus maiores êxitos: Where Have You Been, Only Girl (In the World), We Found Love, Rude Boy, Bitch Better Have My Money, Work, All of the Lights, Wild Thoughts, Run This Town e, também, Umbrella e Diamonds, acompanhada por um mar de dançarinos a realizar acrobacias espantosas.

Inicialmente, a cantora tinha recusado participar no Super Bowl, protestando contra a forma como a National Football League tem lidado com questões raciais. Mas, acabou por aceitar mais tarde e salientou que o fez por ser “importante para o filho ver isso”.