Arquitecta portuguesa vence prémio por criar ‘móveis’ que armazenam energia

Com sede no Porto, o desafio da start-up de Rita Gomes foi o de desenvolver uma gama de mobiliário, económico e ecológico, com capacidade para fazer o aproveitamento e o armazenamento da energia solar. “A nossa missão passa por criar soluções inovadoras em que possamos aplicar, à escala mundial, as vantagens desta tecnologia solar integrada no mobiliário, contribuindo assim para um futuro mais sustentável e ambientalmente mais responsável”, afirmou Rita Gomes.

A arquitecta portuguesa desenvolveu, através da sua empresa Start-up Seenergy, “células solares sensibilizadas por corantes que imitam o processo de fotossíntese nas plantas, convertendo a luz em eletricidade”, detalha o comunicado enviado às redações.

A ideia e o projeto foram galardoadas esta terça-feira, 11 de junho, em Bruxelas, com o Prémio Europeu de Energia Sustentável 2024, na categoria de “Mulheres na Energia” (Woman in Energy).

De acordo com a nota enviada às redações, “ao contrário dos painéis solares comuns, as células solares podem ser utilizadas em ambientes fechados, dado que não precisam de luz solar direta. Uma vez recolhida, a energia é armazenada numa bateria que é integrada nas peças de mobiliário, podendo depois ser utilizada para carregar dispositivos ou acender luzes através de uma entrada USB”, lê-se na nota.

Os Prémios Europeus de Energia Sustentável (Prémios EUSEW) distinguem pessoas e projetos que sejam notáveis pela sua inovação e empenho em termos de eficiência energética e energias renováveis. Os nove finalistas foram selecionados em três categorias: Inovação, Ação de Energia local e Mulheres na Energia – antes de terem sido submetidos a uma votação pública online.

A Semana Europeia da Energia Sustentável (EUSEW), o maior evento anual dedicado às energias renováveis e à utilização eficiente da energia na Europa, realiza-se de 11 a 13 de junho, sob o tema «Soluções zero para uma Europa competitiva». O evento irá reunir autoridades públicas, empresas privadas, ONG’s e consumidores para dar a conhecer iniciativas que promovam a descarbonização, através de tecnologias e soluções sustentáveis e que permitam uma transição adequada, quer para as pessoas quer para as empresas.