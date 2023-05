Rita Pereira lança marca de roupa para passar entre irmãos e made in Portugal

“Lanço uma marca de roupa de criança, em que cada padrão conta uma parte da minha história, o que eu gosto, o que me faz feliz, a minha vida profissional, a mensagem que quero passar”, revelou Rita Pereira, no sábado, 13 de maio, apresentando o seu mais recente projeto: moda infantil com padrões em que alguns deles foram pensados pela própria.

Apelida de Hyndia Brand, a marca – garantiu a atriz – é composta por “materiais 100% orgânicos e produzido 100% em Portugal”. “A minha marca! A minha marca é tudo o que eu quiser e mudará de produto conforme me apetecer”, afirmou Rita Pereira no perfil de Instagram.

“Preocupei-me em criar uma marca inteiramente fabricada em Portugal, com elevados padrões de qualidade, utilizando apenas algodão 100% orgânico, não produzindo grandes quantidades de forma a garantir desperdício zero”, lê-se no site de apresentação do projeto. E acrescenta: “As peças são unissexo, não apenas pela facilidade sustentável da passagem entre irmãos, mas, acima de tudo, porque acredito que as cores não devem ser predestinadas a meninos ou meninas. Devemos dar às nossas crianças a liberdade de explorarem o que mais gostam, livres de limites.”

A atriz, que se prepara para regressar à novela juvenil da TVI Morangos Com Açúcar, contou que está envolvida em todas as fases do projeto e explicou que foi a própria a fotografar a campanha de lançamento. “Não queria uma mega produção, não queria nada que desviasse muito a atenção do produto em si. Queria crianças simpáticas, felizes, que estivessem ali com vontade e que gostassem de ali estar. Idealizei fotos simples, de crianças sorridentes. Obrigada a todos que me ajudaram e apoiaram neste dia especial da minha vida. Deu tudo certo”, descreveu Rita Pereira.

A coleção conta com padrões alusivos a animais, mar, folhagens e as peças vão desde dos 41 euros aos conjuntos de 73.