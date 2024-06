Rita Pereira vai voltar a ser mãe

“É isso mesmo, vem aí mais um Pereira Lalung”. A frase que pode ser lida num reels publicado pela atriz Rita Pereira, de 42 anos, não deixa margem para dúvidas: a atriz está grávida do segundo filho, fruto do relacionamento com o companheiro Guillaume Lalung.

A revelação foi feita de forma original mostrando imagens do filho mais velho, Lonô, com cinco anos, a levantar-se para cumprir um exigente treino como irmão mais velho.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rita Pereira (@hyndia)

Tudo entre risos e equipamento militar, retratando o momento de forma humorística.