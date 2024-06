Rock in Rio: Nem maçãs, nem pêras, mas pode levar mais de 100 ml de protetor solar

Nova edição do Rock in Rio, em Lisboa, arranca este sábado, 15 de junho, com lotação esgotada para ver Scorpions e Evanescence. Se vai no arranque do festival ou nos restantes dias, saiba o que não pode mesmo levar para o recinto, que nesta edição ganha nova morada, o Parque Tejo, na zona Norte do Parque das Nações.

De entre as proibições, destaque para a interdição de “todo ou qualquer tipo de alimentos e bebidas”, de levar “comida e bebidas (grandes quantidades, frutas rijas – exemplo: maçãs, peras, etc.), embalagens de líquidos superiores a 100ml (exemplo protetor solar), e outros objetos que possam ser considerados perigosos pelas autoridades competentes”, lê-se no site da organização, que assinala 20 anos em Portugal.

Água é possível, mas estão interditas “garrafas com tampa e maiores de 330 ml, animais (exceto de assistência), latas (bebida e spray)”. Quanto aos objetos, a entidade organizadora proíbe “capacetes, armas de fogo, armas brancas ou objetos cortantes, pontiagudos e perfurantes, selfie stick, chapéu-de-chuva, fogo de artificio ou pirotécnico, explosivos, equipamento fotográfico, som e imagem de grandes dimensões e tripés, malas e mochilas (de grandes dimensões), power banks (maiores que um telemóvel), computadores e laptops, lasers e lanternas, cordas, cadeiras, substâncias tóxicas e drogas (medicamentos em grandes quantidades)”.

Por fim, a organização sublinha que os festivaleiros devem “aceitar submeter-se a inspeções, revistas corporais e remoção de objetos não autorizados à entrada do evento”. “Não será aceite a entrada na Cidade do Rock de qualquer pessoa que demonstre um comportamento violento, agressivo, contrário à ordem pública ou que se recuse a desfazer-se de objetos não permitidos ou não autorizados”, conclui.