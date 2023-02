Achado arqueológico revela sex toy do tempo do Império Romano

Inicialmente identificado como uma peça para cerzir, o objeto de madeira encontrado em 1992 perto do forte romano de Vindolanda, nos arredores da Muralha de Adriano, no norte de Inglaterra, pode ter afinal outro uso.

Segundo um novo estudo publicado na revista Antiquity, este domingo, 19 de fevereiro, os investigadores creem que o artefacto encontrado e com quase dois mil anos pode ter sido antes um brinquedo sexual.

Se a primeira identificação surgiu como sequência do facto de o objeto ter sido encontrado ao lado de dezenas de sapatos e acessórios para vestidos, a nova reinterpretação sugere tratar-se de um sex toy esculpido, com 16 a 17 centímetros.

Os investigadores creem, pela análise de literatura e arte do Império Romano, que se trata de um objeto possivelmente mais usado para estimular o clitóris do que para penetração. “Pode muito bem ser um objeto sexual e, se for, é o primeiro exemplo do mundo romano”, afirmou o co-autor do estudo e professor sénior de arqueologia da Universidade de Newcastle Rob Collins.

Em declarações à CNN, o especialista vincou que o achado e a sua reinterpretação não deve causar surpresa. “Sabemos pela arte romana e pela literatura romana que eles usavam vibradores, que eles existiam. Mas ainda não encontramos nenhum exemplo arqueológico”.