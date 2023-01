Roupa encolheu? Este truque vai ajudar a resolver o problema

Lavar uma peça de roupa e acabar por encolhê-la é um episódio que qualquer pessoa já viveu. Contudo, se na altura deitou a peça fora, agora, já não precisa.

Este truque vai fazer relaxarem as fibras e devolve-las ao tamanho original. Para realizar este processo vai precisar de condicionador de cabelo, água morna, um recipiente grande impermeável (um balde), duas tolhas grandes, objetos pesados, tempo e espaço.

Comece por encher um balde com água morna, coloque de seguida o condicionador para o cabelo e as roupas que encolheram na lavagem. Deixe repousar durante 30 minutos.

Depois, tire as peças de roupa e estenda-as em cima de uma toalha grande, sem lavar, nem enxaguar, tal em qual como estão. Assim que estiver enrole as toalhas com a roupa.

Desta forma, as toalhas vão absorver a água e deixe o condicionador fazer o seu trabalho, repondo as fibras ao tamanho original.

A seguir coloque a roupa numa outra olha grande que esteja seca, prendendo todos os cantos da roupa com objetos pesados.