Saiba como conjugar casaco e vestido da melhor forma

Com a primavera à espreita os vestidos começam a tornar-se numa solução prática e agradável para o dia-a-dia.

Mais floral, leve, drapeado ou com folhos, são vários os tipos de vestidos em que pode apostar. Porém, apesar de os dias que se avizinham serem mais quentes que os de inverno, a verdade é que a primavera ainda pede um casaco.

Mas conjugar casaco e vestido é possível? Sim, é possível e nós explicamos-lhe como.

Uma boa opção é usar um cinto para compor o look. Desta forma pode ainda deixar a sua silhueta mais definida. Use este acessório por cima de um blazer e com um vestido justo.

Combinar as bainhas do vestido e do casaco também é um ótimo truque, pois assim o casaco vai parecer parte intencional da roupa.

Outra dica está ligada à forma como usa o casaco. Imagine, o dia está fresco, porém não está muito frio, pode optar por pendurar o seu casco nos ombros, tapando as costas e evitando uma constipação. No entanto, o casaco caído nos ombros não só é prático como ainda deixa o seu vestido brilhar no seu look.

Não tenha medo de usar e abusar das cores e divirta-se com os contrastes. Troque os cascos neutros por peças de cor e dê um toque de animação e ousadia ao seu visual.

Misturar e combinar materiais também resulta bastante bem. Por exemplo, combinar lã com seda ou texturas variadas conferem profundidade ao seu look.

Usar uma sweater por cima de um vestido é uma combinação bombástica. Usar uma malha mais grossa sobre um vestido leve e finalizar com um casaco de camurça estruturada é um conjunto vencedor.