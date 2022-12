Saiba quais os tons para cabelo que estarão na moda em 2023

Não há melhor de entrar no novo ano do que estar dentro das tendências para 2023, sejam no mundo da moda, no da maquilhagem, no do design de unhas ou no capilar.

Os tons de cabelo são um detalhe importante a ter em mente na hora de decidir entrar no próximo ano da forma mais fashion possível.

Sendo assim, ficam aqui algumas cores que pode e deve adotar no ano que se avizinha.

O castanho chocolate está de regresso, um tom escuro brilhante e poderoso. Esta é uma cor que não só traz consigomagnetismo como ainda confere um aspeto natural ao visual.

Também o preto líquido se junta a esta lista. Este é um tom carregado de mistério e drama e que, graças ao seu acabamento brilhante, será um dos tons mais desejados de 2023. De notar ainda que é uma cor sofisticada, ousada e sexy.

Blorange, um vermelho subtil e que parece ter um acabamento de lavagem natural. É importante realçar que este tom já foi bastante utilizado em algumas da últimas de Semanas de Moda Internacionais.

O cinza platina é outra cor que promete chegar e arrasar em 2023. Este é um tom que glorifica as raízes escuras. É ainda um bom aliado na hora de esconder os cabelos grisalhos.