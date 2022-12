Rosa forte brilhante, azul intenso com brilho e ganga. A influenciadora digital acaba de assinar uma coleção cápsula com a marca portuguesa Salsa e que quer celebrar a época festiva com muita luz.

Madalena Abecassis assina, assim, quatro propostas exclusivas – duas em denim e duas em tecido técnico coating com valores entre 99,95 e 119 euros – e que pretendem por em evidência a irreverência.

As peças estão disponíveis em lojas e no online e em tamanhos do 32 ao 50.