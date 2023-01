Salvador Sobral canta ‘Amor Pelos Dois’ em nome da insuficiência cardíaca

A campanha Olhe pelo Coração é o resultado da nova parceria entre o compositor e intérprete Salvador Sobral e a Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca (AADIC).

A iniciativa lançada esta segunda-feira, 16 de janeiro, integra um filme com o cantor e a música é o tema do artista Amar Pelos Dois, que conquistou a vitória no Festival da Eurovisão em 2017. “Após cinco anos de atividade, queremos reposicionar a missão da nossa associação”, refere o presidente da entidade. Para Luís Filipe Pereira, citado na nota enviada à comunicação social, o objetivo é claro: “Queremos ter uma intervenção mais abrangente, que tenha impacto não apenas junto dos que sofrem de Insuficiência Cardíaca, os seus familiares e amigos, mas igualmente da população portuguesa em geral. Esta nova campanha e o novo logotipo é a reflexo disso mesmo.”

“Todo o conceito subjacente a esta campanha representa o novo posicionamento da AADIC que pretende, a partir de agora, alargar a sua missão e área de atuação, dinamizando ações que permitam chegar à população em geral, continuando sempre a apostar na prevenção”, vinca o comunicado enviado às redações pela AADIC.

A campanha pretende, como se pode ler no documento, “consciencializar para a Insuficiência Cardíaca, relembrando que é uma doença que diz respeito a todos e não apenas aos doentes ou seus familiares, por ter uma incidência cada vez maior na população portuguesa”.

Importa sublinhar que as estimativas – com mais de duas décadas – apontam para a eventual existência de perto de meio milhão de portugueses (400 mil) que sofrem com a doença, um número que pode vir a crescer até 30% em 11 anos. “Com intuito preventivo, a iniciativa agora lançada visa ainda alertar para a importância de vigiar os sintomas associados a esta doença, que é silenciosa e, por isso, muitas vezes diagnosticada tardiamente, e até desvalorizada em detrimento de outras patologias”, refere o comunicado.