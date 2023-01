Salvador Sobral já foi pai pela primeira vez da filha, Aïda, em dezembro do ano passado. A bebé é fruto da relação amorosa do cantor com a mulher, Jenna Thaim.

O artista está a viver uma fase feliz. É que o intérprete, que venceu o Festival Eurovisão da Canção 2017, estreou-se na paternidade no final do ano passado.

A bebé chama-se Aïda, tal como avançou a revista “TV Mais”. Lembre-se que, segundo avançou a imprensa, os dois subiram ao altar para oficializar a relação amorosa no final de 2018.