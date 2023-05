Sandálias para mulheres que não gostam dos seus pés

Verão é sinónimo de pés à mostra, mas, para muitas mulheres, é tempo de tortura por se tratar de uma parte do corpo que não consideram bonita, procurando escondê-la. Enquanto algumas anseiam as temperaturas altas para tirar do armário as sandálias, outras consideram um tormento não conseguir usar sapatilhas ou botas.

Não desanime, há inúmeras opções para quem não quer colocar os pés à mostra, mas precisa de os arejar. O Delas.pt reuniu algumas para arrasar na estação quente que se aproxima e o difícil vai ser escolher. Altas, rasas, coloridas ou neutras, existem opções para todos os gostos.

Sapato mules tacão brilhos, na Zara, 45,95€

Sapatos mules com tacão, na Zara, 29,95€

Sapatos tipo mules envernizado pulseiras, na Zara, 49,95€

Mule rose, na Paez, 44,90€

Sapatos alto com elo, na Lefties, 22,99€

Sapato com salto de bloco, na Mango, 49,99€

Sapatos tipo mules de tacão, na Stradivarius, 25,99€

Sapatos de tacão com pulseira, na Stradivarius, 25,99€

Socas de tacão de ganga com tachas, na Stradivarius, 35,99€

Sandália slingback e peep toe, na Seaside, 19,99€

Sandálias A.S.98 A15028 verde, na Prof, 220€

Sapatos de ponta com fivela decorativa, na Mango, 35,99€

Sapato de tacão pele mules, na Massimo Dutti, 89,95€

Sandálias rasas de pele

Cunha sandália com tiras, na Pull&Bear, 35,99€

Sapato salão pele preto, na Bimba y Lola, 165€

Alpergata atada combinada, na Zara, 29,95€

Melissa Possession + Collina Strada, na Melissa, 89€

Sapato atado pele de cunha, na Zara, 49,95€

Sapatos tipo mules metalizados, na Zara, 29,95€