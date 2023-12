Sapatos de salto alto para usar nas festas e abusar na primavera e verão

Pode parecer errado – ou não correto inteiramente – mas os sapatos mule podem ser usados nas estações mais frias. O calçado, com salto ou não, aberto ou com alça na zona do calcanhar, podem ser uma boa aposta de consumo no inverno, para depois também ser usado nas estações mais quentes.

Há a possibilidade de os aproveitar para esta época de festividades ou até para o trabalho. E, depois, usá-los nas noites quentes de verão ou nos dias de primavera. Um investimento que vai continuar a ser útil na próxima estação quente.

Veja aqui algumas sugestões para si.

Sapato de pele aberto atrás, Mango, 79,99€

Sapato de salto tipo mules, Bershka, 29,99€

Sapato alto metalizado tipo kitten mules, Bershka, 25,99€

Sapatos de salto alto com aplicações, H&M, 39,99€

Sapato alto denim, Lefties, 22,99€

Sapatos tipo mule, Stradivarius, 25,99€

Mule Pariza, Aldo, 45,99€

Mule tacão laço, Zara, 29,95€

Mules de tacão, Zara, 35,95€