Sara Sampaio a caminho de Hollywood

“Posso, finalmente, partilhar a melhor notícia de sempre. Nem parece real!. A frase é de Sara Sampaio, de 32 anos, no seu Instagram, onde revela que vai integrar a produção cinematográfica Superman: Legacy.

A célebre manequim portuguesa irá dar vida a Eve Teschmacher, a assistente e cúmplice do vilão Lex Luthor, no novo filme do Super-Homem, do realizador James Gunn, o mesmo que escolheu a portuguesa Daniela Melchior para o filme Esquadrão Suicida.

Na mesma publicação, Sara Sampaio deixou um agradecimento pela oportunidade. “Obrigada, James Gunn, por confiares em mim para a Eve”, detalhou. A manequim e atriz, que integrou recentemente o elenco da comédia romântica da Paramount+, At Midnight, na pele de Elisabetta, irá contracenar nesta nova produção com Nicholas Hoult, na pele de Lex Luthor.

De acordo com o que avança a imprensa norte-americana, o filme com o nome original Superman: Legacy vai começar a ser gravado já no início do próximo ano e tem data prevista de estreia em julho de 2015.