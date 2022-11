Sara Sampaio agora é investidora. “Vou ter mais controlo no que faço”

A modelo Sara Sampaio acaba de dar o primeiro passo no desfile dos negócios. A manequim tornou-se chefe de Inovação (CINO, no acrónimo inglês) de uma marca de bebidas, tendo também entrado no capital da empresa, a Phunk, insígnia de Hard Seltzers que começa em Portugal e tem como horizontes a Europa, Brasil e, principalmente, os Estados Unidos da América.

“Tem sido uma etapa muito gratificante da minha vida, porque finalmente posso pôr as minhas ideias cá para fora e vou ter mais controlo naquilo que faço. Também é interessante estar envolvida em todo o processo, criativo e produtivo, desde o início até ao fim”, afirma Sara Sampaio citada em comunicado.

Mas porquê a aposta em bebidas que são à base de água gaseificada, sabores e baixo teor de álcool? Para lá dos motivos mais emocionais, as razões passam também pelo que as bebidas representam em matéria de gluten e de calorias. “Já conhecia as Hard Seltzers nos Estados Unidos e quis provar o que havia em Portugal. Encontrei a PHUNK, experimentei e adorei – acabou por tornar-se a bebida destas férias e daí veio a curiosidade de saber quem estava por de trás da marca. O resto já é história”.

Acreditanto que “as Hard Seltzers são a bebida da moda”, Sara Sampaio acrescenta: “Adoro vinho, mas nem sempre quero beber. Nem sempre apetece, sobretudo quando está calor, estou na piscina ou na praia – não é prático estar com uma garrafa de vinho ou cerveja, sendo que as cervejas têm muito glúten e uma pessoa incha muito. As Hard Seltzers são a bebida ideal, são funcionais, refrescantes, com poucas calorias, têm sabores agradáveis e é só tirar da geleira.”



Como CINO da marca, a manequim explica que tem a “oportunidade de usar toda a criatividade com uma marca que adora”. “Desde logo com a criação de novos sabores, campanhas… Quero destacar também a facilidade com que me integrei na equipa e isso aconteceu porque partilhamos a mesma visão e os mesmos valores. Estou muito contente por poder fazer parte deste projeto!”, refere na mesma nota enviada à imprensa. Uma nomeação que, segundo o comunicado, implica a entrada no capital da empresa, não tendo sido revelado, porém, o valor de investimento de Sampaio.

Nascidas nos Estados Unidos da América em 2013, as Hard Seltzers são um subsegmento das bebidas RTD (ready to drink) que apresenta um franco crescimento. A partir de agora a PHUNK passa a estar também disponível na rede de supermercados Continente Bom Dia e na plataforma Glovo, uma dinâmica que é já reflexo da entrada de Sara Sampaio.