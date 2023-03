Saúde mental, menopausa e sexualidade em debate a partir de sexta

Do idadismo à saúde mental e física, da menopausa à sexualidade, estes são alguns dos temas em torno do envelhecimento feminino que vão ser abordados já a partir desta sexta-feira, 10 de março, e até domingo, 12, em Lisboa. A primeira conferência Women Aging Summit irá ainda tocar temáticas como inclusão, beleza e, entre outros, literacia financeira. Também haverá workshops que tocam a sensualidade, a nutrição e as emoções.

No primeiro dia, 10 de março, o evento arranca às 15h com o testemunho inicial de Conceição Zagalo, seguido do Kick off O Segredo Do Meu Envelhecimento por Laura Sagnier. Rita Saldanha irá moderar um painel subordinado ao envelhecimento, que contará com a presença de Laura Sagnier, Maria João Quintela, Isabel Neves, Isabel Minguéns, e Conceição Zagalo como oradoras. Saúde Espiritual e Capacidade de Trabalho são as duas outras matérias tratadas em palco no mesmo dia, que encerra os debates pelas 19h00. A noite prolonga-se até às 22h00, com um cocktail às 20h00 na Sala das Caldeiras, o testemunho do Prazer Sexual com Marta Crawford, e um concerto intimista da cantora Francisca Costa Gomes.

O segundo dia, 11 de março, começa às 10h00 com Liliana Campos a discursar sobre Saúde Física e conta com a participação de Ágata Roquete, Pedro Tânger, Ana Rita Vítor, especialista em Smart Aging e cardiologia, a médica ginecologista obstetra Luísa Pargana, e ainda Ana Rita Gomes, membro da Comissão Executiva Multicare. O segundo momento deste dia é dedicado à Beleza, e tem início com o testemunho de Carmo Sousa Lara, seguindo-se um debate sobre Beleza Interior e Exterior, com a presença de Patrícia Goulart, Inês Mendes da Silva, e Tiago Batista Fernandes, cirurgião plástico. À tarde, estarão em evidência a Menopausa e a Sexualidade, com a intervenção da jornalista brasileira especialista em envelhecimento e menopausa, Patrícia Parenza, a jornalista Pati Pontalti, Ana Lúcia Nogueira, médica ginecologista, e o psicólogo clínico e sexólogo Fernando Mesquita.

A atriz Carla Andrino juntamente com a cantora Ana Bacalhau e Marta Quelhas, Head of Marketing, Unilever Beauty & Personal Care, também terão lugar na talk subordinada ao tema A Beleza não tem limite de idade. Os debates terminam com o tema da Literacia Financeira, em que marcam presença personalidades como Fernando Ulrich, Helena Sacadura Cabral e Bárbara Barroso. O evento deste dia será concluído com o espetáculo Nasci para Sonhar, de Joana Castro e Costa com Gabriel Selvage, às 20h00, na sala das caldeiras.

Já o terceiro e último dia, 12 de março arranca à mesma hora, e é dedicado à inclusão no envelhecimento, contando com um painel de oradores como Evódia Graça, Maria Gil, e Neusa Sousa, moderado pela jornalista Catarina Marques Rodrigues. O painel seguinte aborda a saúde mental, com a moderação de Sofia Alçada, e com convidados como Sandro Resende, Filipa Pico, Catarina Alvarez, e Rita Machado. Ainda neste dia, as relações estarão em discussão com a jornalista Carla Rocha, Rosário Carmona e Costa, Margarida Salema Garção, Rita Rugeroni, e Bibá Pitta. O ciclo será conduzido por Sofia Valério. A primeira edição do Women Aging Summit encerra com o tema do idadismo – atual na sociedade -, numa conversa orientada por Luísa Pinheiro, com o comparecimento de Rosa Araújo, Francisca Sequeira, Ana Mendonça, e Adri Coelho Silva.

Pode assistir ao Women Aging Summit presencialmente, ou online e os bilhetes são comprados online e estão disponíveis em várias modalidades.