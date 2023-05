Se tens entre 12 e 21 anos, há uma bolsa que pode ser tua

Em 2023, está prevista a atribuição de dez bolsas de estudo a estudantes e jovens carenciados, com idades compreendidas entre os 12 e os 21 anos. O concurso é levado a cabo pela Associação Sara Carreira, a entidade criada em homenagem à cantora e filha de Tony Carreira e que morreu num acidente de viação, que volta a abrir vagas pelo terceiro ano consecutivo já a partir deste domingo, 7 de maio, e até ao último dia do mês.

Os apoios destinam-se a participantes que sejam “residentes em Portugal Continental e Ilhas, que frequentem o sistema de ensino nacional” e a bolsa servirá na “concretização dos seus sonhos, apoiando-os na continuidade da sua formação”.

A análise das candidaturas obedecerá a três critérios e cinco fases. Quanto ao primeiro elemento, pede-se “talento e/ou desempenho académico, condição socioeconómica e a atitude de acordo com os valores da Associação: família, credibilidade e compromisso”.

Quanto às fases e uma vez submtida a candidatura – que pode ser consultada aqui – , esta será alvo de “entrevista presencial”. Seguem-se-lhe a “análise das candidaturas pelo júri de seleção nomeado pela Direção da Associação Sara Carreira e validação da seleção dos candidatos pela família Carreira” e as “visitas domiciliárias realizadas pela coordenadora das Bolsas de Estudo e pelas assistentes sociais da ASC aos candidatos selecionados”, refere a mesma nota enviada aos media.

No derradeiro ponto deste processo, haverá “um encontro com a família Carreira, no qual os candidatos serão informados se vão ou não ser contemplados com a Bolsa de estudo a que se propuseram”. Os escolhidos serão publicamente revelados no programa Sementes do Futuro, transmitido pela SIC.

Recorde-se que este financiamento, criado em memória de Sara Carreira e já apoiou 35 bolseiros até ao momento, tem como “principal objetivo apoiar crianças e jovens talentosos, mas com dificuldades financeiras, na concretização dos seus sonhos pessoais e profissionais”.