Secretária desarrumada e declínio cognitivo? Sim, dizem os especialistas

De acordo com um estudo publicado no Journal of Occupational and Environmental Medicine ter um espaço de trabalho desorganizado é mau para o cérebro.

Investigadores da Universidade da Florida, nos Estados Unidos da América, analisaram cerca de cinco mil adultos e fizeram uma descoberta importante: quem passa horas a fio com uma secretária desarrumada regista declínio cognitivo mais acentuado do que aqueles quem tem um ambiente profissional arrumado.

Além disso, entre o grupo com menos preocupações em manter a secretária organizada, a subida na hierarquia das empresas, e ao longo da carreira, eram praticamente inexistentes.

Por isso, veja três recomendações essenciais e mude de atitude

Limpe a mesa e o computador com produtos de limpeza sem químicos

O estudo dos investigadores norte-americanos descobriu que as pessoas expostas a produtos químicos regularmente têm elevada probabilidade de colocarem a saúde em perigo. Felizmente, este é um problema fácil de ultrapassar – basta escolher o produto certo. Faça uma pesquisa e tente optar por produto natural de limpeza. Os especialistas aconselham também produtos probióticos caso prefira estar rodeado de microorganismos “amigos”.

Guarde o papel em espaço aberto, nunca num armário

Outro dos danos cerebrais para os trabalhadores, de acordo com o estudo, é o papel armazenado em armários fechados. O cheiro a mofo é prejudicial e as resmas de papel podem crescer sem controlo. Segundo os investigadores existem muitos locais de trabalho para guardar papéis ou ‘post-it’: em arquivadores ou em outros espaços do escritório onde a temperatura possa ser controlada. Não se esqueça ainda de verificar diariamente o gabinete – evite, por exemplo, ir embora para casa e deixar um copo com água em cima da secretária.

Atenção à cozinha da empresa

Controlar a limpeza da sua área de trabalho é uma coisa, as cozinhas são outra: uma espécie de “Oeste selvagem” do mundo escritório partilhado, dizem os investigadores. Por isso, deve levar detergente e uma esponja para lavar a loiça após as refeições. Ou então, arrume os utensílios e limpe em casa. E nunca deixe qualquer vestígio de alimentos em cima da secretária