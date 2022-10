Seis anos depois, Rihanna está de volta e já pode ouvir o single aqui

Afastada dos novos lançamentos musicais a solo desde 2016 e com Love on the Brain, a cantora e compositora Rihanna está de volta. Após lançar coleções de moda de luxo, uma linha de lingerie, uma marca de maquilhagem, tornar-se multimilionária e ter um bebé, a superestrela, de 34 anos, fará o seu antecipado retorno à música, o que acontecerá esta sexta-feira, 28 de outubro.

O novo single intitulado Lift Me Up, integra a banda sonora do primeiro filme da Marvel a ter um portagonista negro: Pantera negra: Wakanda para sempre

O tema é lançada pela sua produtora Westbury Road, em conjunto com Roc Nation, Def Jam Recordings e Hollywood Records.

Um single que pode ouvir abaixo:

A notícia chega algumas semanas depois de a liga de futebol americano, a NFL, anunciar que Rihanna seria a estrela principal do Super Bowl, em fevereiro de 2023.

Robyn Rihanna Fenty, natural de Barbados, entrou no cenário musical em 2003 e acumula sucessos mundiais como We Found Love e Umbrella, uma parceria com o rapper Jay-Z. Sobre o novo álbum, existem já algumas pistas: para lá de ter sido sugerido que o trabalho estava já preparado desde 2019, traz influências do reggae.

A par da música, Rihanna tem somado iniciativas nos negócios e na moda. Ela tornou-se na primeira mulher negra a dirigir uma insígnia no universo do poderoso grupo francês LVMH, dono de marcas como Fendi e Givenchy. A cantora, que esteve em Portugal em julho, e o rapper A$AP Rocky foram pais a 13 de maio, em Los Angeles.

