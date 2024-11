Seis cortes que dão volume a quem tem cabelo fino

Seja curto ou longo, ter o cabelo fino não deve ser constrangimento para conseguir um visual mais cheio, denso e volumoso. De entre as centenas de possibilidades de cortes, há alguns que conseguem desafiar e superar a genética, levando-a a si a conseguir o look que tanto deseja e que, possivelmente, até já dava por perdido.

Pois bem, não desespere! Há soluções viáveis, de baixa manutenção e que conseguem colmatar essa característica. Para já, aqui ficam seis propostas que prometem resultados, muitas delas alicerçadas num dos truques mais infalíveis: os cortes em camadas.

Ora espreite:

Franja em cortina: As mais longas, largamente caídas sobre a testa, conseguem dar movimento ao cabelo fino em qualquer direção e colmatam áreas do couro cabeludo em que os fios são mais finos. Funcionam bastante bem em cortes de cabelo médio e longo.

Pixie puxado para trás: Se não estiver exageradamente curto, pode puxar o cabelo para trás e para a lateral, dispondo-o sobre o couro cabeludo. Este gesto fará com que ganhe volume e textura.

Shag: Uma das maiores embaixadoras recentes deste corte de cabelo tendencialmente midi é Taylor Swift. Este corte caracteriza-se por ser feito em camadas, combinado com franja, e tudo num desalinho controlado e propositado para dar volume e uma aparência encorpada nas pontas.

Bob em camadas: Tal como no caso anterior, também aqui as camadas são o segredo do sucesso, mas neste caso o foco está centrado nas pontas. Tendo múltiplas dimensões, ao apontarem ao rosto conferem profundidade e apresentam pesos variáveis quando descem pelo couro cabeludo.

Ondulado pelos ombros: Variante ligeira do shag, este corte requer o cabelo a cair em cachos desalinhados sobre os ombros e a evocarem as ondas naturais dos fios. Ora, com mais volume nas pontas, menos sensação de cabelo fino.

Lob invertido: Mechas de cabelo mais longas à frente emolduram o rosto e dão mais corpo ao cabelo na parte da frente, contribuindo para um visual mais cheio.