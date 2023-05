Seis detalhes que fazem toda a diferença no currículo

Atualmente, os recrutadores, e mesmo as próprias empresas, recebem milhares de currículos todos os meses. Fazer com que um se destaque, não é tarefa fácil. Há cada vez mais pessoas com formação superior e muito além da licenciatura, há cada vez mais pessoas que fizeram voluntariado e encontrar um ponto que faça a diferença não é assim tão simples.

Para ajudar, a Delas.pt reuniu seis detalhes que podem fazer toda a diferença na hora de arranjar emprego.

Menos é Mais: Escreva apenas o essencial

As empresas e os recrutadores recebem, constantemente, novos currículos e não têm tempo para ler muitas páginas. No currículo deve escrever apenas o essencial, até porque a capacidade de síntese também é uma competência importante e que deve ser tomada em consideração.

Se for uma pessoa com vários anos de experiência, tente não se alongar mais do que duas páginas. Se está a ingressar agora no mercado de trabalho, uma página é mais do que suficiente.

LinkedIn: Deve ou não constar no currículo?

O LinkedIn é uma rede social direcionada para a área empresarial. Se for recrutador e quiser anunciar uma vaga, utilize o LinkedIn. Se estiver à procura de emprego, crie uma conta no LinkedIn. De forma genérica, esta plataforma tem inúmeros benefícios.

O LinkedIn é a forma mais simples dos recrutadores terem acesso a informação extra – voluntariado, prémios, projetos, entre outras – sobre o candidato. Por esse motivo, é imprescindível a colocação do link para o perfil no currículo.

Personalize o currículo consoante a vaga

Criar um currículo que se enquadre nas mais variadas áreas é bem mais difícil do que criar um currículo diferente para cada área de interesse.

Por exemplo, é licenciada em comunicação empresarial, mas pretende enviar currículos para a área de relações públicas e gestão de redes sociais. Um gestor de redes sociais tem de primar pela criatividade, logo o currículo tem de ressaltar pela estética. Em contrapartida, um candidato para a vaga de relações públicas tem de primar pela assertividade e boa capacidade escrita.

Coloque sempre fotografia

Uma boa aparência é meio caminho andado para ser contratada. Porém, isto só se pode verificar, numa primeira instância, se colocar uma fotografia no CV [Curriculum Vitae].

Opte por uma posse profissional, mas carismática, que demonstre o que é como profissional.

Ordene por importância

No currículo é importante conter os seguintes tópicos: dados pessoais, competências, experiência profissional, formação e idiomas.

Contudo, deve ordenar sempre estes tópicos por importância. Se está a candidatar-se a um emprego, é mais importante para o recrutador saber qual a sua experiência do que os idiomas que sabe falar.

Não inclua a morada

Antes do crescimento exponencial do digital, os candidatos colocavam a morada de casa no currículo, uma vez que era uma forma de contacto, através das cartas. Atualmente, não faz qualquer sentido incluir uma informação tão pessoal. Nos contactos é importante conter o e-mail, o número de telemóvel e o perfil do LinkedIn.