Quatro dicas essenciais a cumprir se vai fazer depilação com gilete

Se a cera é a melhor alternativa para arrancar o mal (neste caso, o pêlo) pela raiz, a lâmina pode ser a nossa melhor amiga para uma depilação mais rápida. Existe quem a use numa base semanal, por nunca se ter adaptado à dor da cera ou do laser, e quem a use apenas para uma emergência. Seja qual for a sua opção, é importante lembrar que, embora pareça uma opção mais fácil e acessível para depilar as suas pernas, esta também exige alguns cuidados.

A começar pelo produto que usa para aplicar, antes de passar a lâmina, mas também pelo tipo de pressão que aplica na sua pele durante esta depilação. Por esse motivo, a Delas.pt reuniu alguns truques dicas que a podem ajudar a melhorar a sua relação com a depilação de lâmina. Antes de prosseguir, veja também dois erros a evitar a todo o custo caso opte por esta modalidade de remoção do pêlo.

Use o produto certo para se depilar

Embora o gel de banho ou sabonete possam estar sempre acessíveis no chuveiro, estes não são os melhores aliados para se depilar. Quem o diz é a revista norte-americana Glamour, que falou com especialistas em dermatologia sobre o tema. Estes aconselharam a substituição do gel de banho por produtos específicos de depilação, como por exemplo os cremes depilatórios.

Em Portugal, encontra facilmente várias marcas no supermercado e pode optar pelas que incluem aloé vera, a planta que é a melhor amiga da hidratação. Em alternativa, use condicionador, óleo de coco ou azeite, mas nunca sabonete, pois este pode bloquear a lâmina.

Mais pressão na pele não vai tornar a depilação mais eficaz

Quase todas nos sentimos tentadas a aplicar mais pressão na pele durante a depilação a lâmina, no entanto este hábito pode provocar vários cortes. O motivo? De acordo com a Glamour, quanto mais se pressiona a pele, mais esta se torna irregular, aumentando assim esta probabilidade de nos magoarmos.

Não apresse a depilação

Embora a depilação com lâmina seja, quase sempre, um alternativa mais rápida do que a cera ou laser, não vale a pena apressar esse momento sob o risco de se cortar. Caso aconteça, não coloque um papel por cima da pele, mas sim um cubo de gelo e um penso, que irão ajudar a ferida a coagular mais depressa.

Deixe a depilação para o final do duche

Não pela preguiça, mas sim porque o ambiente húmido e quente do duche ajudam a tornar a pele, mas também o pêlo, mais suave e por isso mais fácil de depilar.