Seis em cada dez pessoas dos 25 aos 34 anos dizem ter níveis de stress elevados

Estudo indica “números alarmantes” do estado da saúde mental dos portugueses, em particular no que respeita às mulheres. “Com 60% dos 25/34 anos e 59,6% dos 18/24 anos a relatarem níveis de stress elevados – e junto das mulheres, registando um valor de 56,4%”, refere o comunicado enviado às redações a propósito do Dia Internacional da Saúde da Mulher, que se assinala esta terça-feira, 28 de maio.

Segundo a mesma nota, “quatro em cada dez portugueses (39,5%) afirmam ter sofrido algum sintoma relacionado com a saúde mental no último ano”. A mesma análise indica que se está diante de uma taxa “particularmente alta entre os mais jovens e, mais uma vez, entre as mulheres, onde 49% relataram experiências de ansiedade, ataques de pânico, depressão e outros transtornos”.

A análise contou com 801 inquiridos portugueses dos 18 aos 64 anos, conduzido em setembro de 2023 pela Marktest para a Medicare. Em Portugal, estima-se que três em cada dez sinta necessidade de, no último ano, procurar ajuda específica e que um em cada cinco recorra a algum tipo de medicação, como calmantes ou medicamentos para dormir, uma tendência especialmente sentida entre as mulheres e o grupo etário 55/64 anos.