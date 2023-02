Seis exercícios para manter a forma e sem precisar de correr

Para levar uma vida equilibrada e saudável não basta manter uma alimentação equilibrada, mas também tem de praticar exercício físico. Se a preguiça em ir ao ginásio se instalou ou se não apetece sair de casa para correr, veja seis exercícios que pode cumprir em casa e com resultados semelhantes.

Os “jumping jack” caracterizam-se pelo salto, abrindo as pernas e os braços ao mesmo tempo, formando o X. Faça durante trinta segundos, durante três séries.

De seguida, faça os agachamentos com o joelho subido. Ou seja, faça um agachamento normal, mas quando vem a cima traga um dos joelhos ao peito. Faça alternando os joelhos e 20 vezes de cada lado, durante três séries.

Seguem-se os “mountain climbers”. Precisa apenas de se posicionar como se fosse fazer uma flexão, com o tronco direito e estável e traga um joelho de cada vez ao peito, tal como se estivesse a escalar uma parede. Execute durante 20 vezes. Pare e volte a fazer até chegar aos dois minutos.

Os “walking lunges” deve fazer três séries de 12 repetições cada uma. Coloque de pé, dê um passo e o joelho da perna de trás tem de descer até quase tocar no chão.

Pode ainda correr no espaço onde está, o importante é manter o ritmo elevado e os joelhos bem levantados e fazer um agachamento com salto levando as mãos bem lá em cima (entre 12 a 20 vezes).