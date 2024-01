Seis jogos simples para estimular bebés com menos de um ano, e ainda se diverte

A escritora e pedagoga infantil Jackie Silberg reuniu 230 jogos para poder fazer com o bebé até aos 12 meses de idade e com o propósito de estimular a coordenação e desenvolver os sentidos, a memória e a linguagem. A delas.pt espreitou o livro e escolheu oito propostas do capítulo focado na “Aprendizagem e desenvolvimento” separado pela faixa etária (em meses) dos bebés até um ano.

Na obra 230 Jogos Para Desenvolver o Cérebro do Seu Bebé [Editora Planeta], a autora cita estudos que confirmam a importância de estimular os bebés para “ajudar as células do seu cérebro a formar ligações e preparar para aprendizagens futuras”.

O livro conta não só com jogos e atividades para o desenvolvimento de coordenações, memória ou outras práticas de cariz cognitivo, mas também com diversos capítulos com sugestões para criar vínculos com o bebé à hora das refeições, de dormir, de atividades artísticas e musicais, do banho e muitas outras, todas para diferentes faixas etárias dos bebés até um ano.

Para bebés de 0 a 3 meses :

Jogo de Mover a Imagem: O bebé aprende mais rápido sobre formas e cores com o jogo “Mover a Imagem”. Consiste em colar a imagem colorida de um animal, prendê-la numa cartolina às barras do berço onde o bebé a possa ver, mas não tocar, e mudá-la de posição semanalmente para chamar ainda mais a atenção. Isso estimula o bebé e ensina formas, cores e animais.

Jogo da Linguagem: Incentiva o bebé a ser bilingue desde o berço de forma simples e subtil. Escolhe uma palavra simples que o bebé já tenha contacto diariamente, como “Olá”, e traduz essa palavra no idioma à tua escolha, como “Hello” em inglês. Repita esta palavra diariamente ao bebé e incorpore outras a cada semana que passa, como “comer” “amo-te” e vai seguindo. Mesmo que desconfie dos efeitos deste jogo, a autora afirma que “O cérebro de uma criança reage a todos os sons produzidos em qualquer língua” o que faz desta faixa etária também indicada para apresentar sons de outro idioma ao seu bebé.

Bebés de 3 a 6 meses:

Jogo do ‘Olha, olha, olha’: Esta atividade visa desenvolver a concentração. Consiste em deixar o bebé familiarizado com diferentes níveis de altura, ora na cama, ora no chão ou na cadeira, aumentando assim a habilidade de perceção. Este jogo é importante porque, através de estudos, investigadores afirmam que quanto mais estimulada a criança for à observação e aprendizagem de novos objetos mais oportunidades tem de aumentar o seu índice de inteligência até os quatro anos de idade.

Jogo ‘Lembra-se’: Exercite a memória do bebé, escolhendo dois objetos simples e diferentes entre si em aspeto, como um bloco azul e outro vermelho, explique ao bebé o nome dos objetos “isto é um bloco vermelho” . Esconda um deles e pergunte “Onde está o ___?”, incentivando o bebé a apontar ou emitir sons para comunicar.

Bebés de 6 a 9 meses:

Jogo ‘Onde está a Boneca?’: Desenvolve as habilidades de observação do bebé. Mexe com uma boneca ou brinquedo favorito do bebé, simulando diálogo, depois faz o mesmo à frente de um espelho, perguntando ao bebé ‘Onde está a boneca?’. Desta forma, o bebé associa que a boneca e o reflexo destas são a mesma, já que bebés nessa idade não perceberiam naturalmente que estão a ver um reflexo no espelho quando olham para um.

Jogo ‘Olha, consigo deitar!’: Desenvolve habilidades de coordenação de forma subtil. Sente-se no chão com o bebé e, com dois copos de plástico com cereais, mostre como deitar o cereal de um copo para outro, deixando o bebé praticar. Segundo a pedagoga, os bebés adoram este jogo e ficam por muito tempo a tentar deitar os cereais com precisão. E atenção! Não esqueça de limpar bem o chão onde vão fazer isto pois os bebés vão querer comer os cereais que caírem.

Eric Vianna