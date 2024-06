Seis passos para uma rotina matinal certeira para a saúde dos intestinos

Sim, é provável que tenha de pôr o despertador para mais cedo. Sim, não estranharemos se houver dias em que a preguiça e o cansaço levem a melhor. Posto isto, o importante é ir começando a mudar os seus hábitos diários assim que se levante e se procura ter uma saúde intestinal em melhores condições.

No livro Cure o Seu Intestino (da editora Contraponto), a bióloga, mestre em Biotecnologia Vegetal e atualmente a fazer formação em Nutrição Naturopática na Escola de Medicina Naturopática do Reino Unido, deixa recomendações para uma melhor saúde intestinal.

Uma delas passa por começar melhor o dia, potenciando-o. Veja o que pode mudar em seis passos e melhorar a sua saúde:

Raspar a língua: “Lave os dentes logo depois de acordar mas, antes de o fazer, raspe a língua com um raspador de cobre de modo a limpar as toxinas e bactérias que se acumularam na sua boca e língua durante a noite e que são responsáveis pelo mau hálito matinal que todos temos. Este hábito ajuda também a limpar o palato, a reduzir a placa bacteriana e a formação de cáries, além de melhorar o hálito e a saúde das gengivas, etc. É muito desconfortável irmos beber água ou tomarmos o pequeno-almoço com mau hálito ou até com aquela sensação de boca grossa”, escreve a autora.

Beber um copo de água em jejum: “Idealmente cerca de 500 ml. (…) A água em jejum estimula o funcionamento digestivo e intestinal, hidrata as células e dá-lhe energia”, afirma.

Luz da manhã: “ Enquanto bebe o copo de água, aproveite para ir à janela ou à varanda para receber a luz da manhã que desperta o seu corpo e ajuda a regular o seu ciclo de sono (válido em dias nublados)”. Um hábito que deve consumir, segundo Vera Dias, entre cinco a dez minutos.

Atividade relaxante e inspiradora: Também durante cinco a dez minutos deve ser cumprido um hábito que valorize. “Descubra o que funciona melhor para si, pode ser uma pequena meditação ou ler quatro páginas de um livro. A energia da manhã vai influenciar todo o seu dia e poderá ajudá-lo a gerir melhor os fatores de stresse. Pode fazer isto enquanto está na varanda ou à janela, assim economiza tempo”, aconselha a terapeuta.

Atividade física: “Comprometa-se a ter 15 a 20 minutos de movimento. Pode ser uma caminhada, exercício localizado, pilates, ioga, corrida, dança, usar as escadas em vez do elevador. O exercício matinal ajuda a despertar o corpo, dá um boost de energia.”

Pequeno-almoço nutritivo: “Pode tomá-lo antes ou depois do exercício, como se sentir melhor. Um bom pequeno-almoço vai ajudar a regular o apetite ao longo do dia, não o passe à frente por falta de tempo”, sublinha Vera Dias.