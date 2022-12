Seis recomendações para uma pele bonita, hidratada e luminosa no Inverno

O frio está aqui e ainda que as temperaturas negativas ainda não tenham chegado, há que cuidar bem da nossa pele, garantindo que ela fica bonita, hidratada e luminosa durante todo o ano. Será que a sua rotina diária é a mais indicada para os próximos meses?

Sabemos que a nossa rotina diária de beleza nunca deve ser esquecida, estejamos nós nos dias mais frios ou mais quentes do ano. Mas agora que o frio começa a chegar e as temperaturas negativas já não estão assim tão longe assim, é importante garantir que a sua pele se mantém saudável.

“O inverno pode ser cruel para a nossa pele”, afirma Micaela Nisbett, fundadora de uma marca de beleza à revista Glamour. “A humidade natural da pele torna o nosso rosto gelado, mas nós precisamos dessa mesma humidade extra para quando estivermos dentro de casa e o aquecimento estiver a secar a nossa pele”, explica a especialista.

Da pele seca aos lábios rachados, passando por uma pele sem brilho e com marcas, há uma série de problemas de pele que surgem de vez em quando, sempre que não existe preparação e cuidados adequados. No entanto, com alguns ajustes na sua rotina, envolvendo produtos que você já tem em casa, é fácil evitar problemas indesejáveis.



Não sobrecarregue a pele

Lembre-se que se apostar em bons produtos, eles são eficazes em qualquer altura do ano: “Ao entrarmos no outono, cuidado para não sobrecarregar a sua pele ao mudar repentinamente para produtos diferentes”, diz Olivia Thorpe, fundadora da Vanderohe ao mesmo meio.

“Não há nenhuma razão pela qual deva mudar a sua rotina de cuidados diários com a sua pele, estando em diferentes estações. Produtos consistentemente bons devem ser capazes de fazer a transição perfeita para diferentes estações – os óleos vegetais são particularmente bons, trabalhando tanto em pele oleosa como seca“, termina ainda por aconselhar.



Rotina por camadas



Se acha que a sua pele fica mais seca no inverno, a estratificação é fundamental, sendo que os seus produtos devem ser aplicados numa ordem específica (isso aplica-se durante todo o ano). “O seu hidratante mais leve, composto por exemplo só por água, deve ser aplicado primeiro e, de seguida, um óleo facial rico em nutrientes que atuará como uma barreira, permitindo que a humidade seja mantida nas camadas da pele“, aconselha ainda Micaela.

Reveja o seu estilo de vida



Os nossos hábitos de vida têm um grande impacto na nossa pele – e sabemos que eles podem mudar bastante de acordo com as estações. “Quanto mais escuro e frio fica, piores ficam os nossos hábitos. Passamos menos tempo ao ar livre (e, portanto, recebemos menos vitamina D); fazemos menos exercício físico que, por sua vez, nos tona menos conscientes do nosso corpo; comemos menos alimentos saudáveis e expomos a nossa pele a ambientes secos como com a utilização de aquecimento. “A melhor maneira de manter o brilho do verão é tentar manter também, o máximo possível, os seus hábitos de vida de verão mais saudáveis e reservar um tempo para tratar da sua pele – esfolie, nutra e protega. São necessárias apenas algumas etapas consistentes para evitar a pele seca do inverno”, acrescenta.

Humedeça a pele regularmente



Mantenha por perto uma bruma ou água das rosas, para que possa humedecer o seu rosto de forma suave e saudável – especialmente se estiver em ambientes muito secos. Tenha atenção aos ingredientes desses produtos, de forma a garantar que a ajudar a manter a pele húmida e saudável. A glicerina é fundamental!

Exfoliação é a chave



Pode pensar que a exfoliação deve ser evitada se tiver a pele seca, mas não. A exfoliação suave muda as células mortas da pele e ajuda a promover um brilho saudável. “A exfoliação é ainda mais importante no inverno, quando a nossa pele está a escamar”, afirma Micaela. Além disso, também ajudará a evitar erupções ou poros bloqueados.

Hidrate-se

Assim como a alimentação cuidada, sabemos que a hidratação é fundamental para o bem estar de todo o nosso corpo. A pele não é exceção! Duas litros por dia seria mesmo o ideal.