Seis sugestões de atividades para tirar a mãe de casa

Todos os estudos indicam que cabe às mães carregar a maior parte das tarefas em casa e com os filhos. Arranjar as crianças para ir para a escola, trabalhar, arrumar, lavar a louça, preparar o jantar, e todas as outras tarefas ainda estão desproporcionalmente nas mãos delas, clamando-se cada vez mais por uma maior divisão do trabalho.

Por isso, em dia da Mãe, que se assinala no domingo, 7 de maio, nada melhor do que oferecer como presente o descanso, o sofá, ou uma saída para fora do local onde tantas horas trabalham diariamente. São, efetivamente, umas supermulheres e merecem ser comemoradas todos os dias.

Como o melhor presente é estar presente, a Delas.pt reuniu cinco atividades diferentes para fazer com a mãe no próximo fim de semana.

Aula de cerâmica

A arte de fazer com as próprias mãos. A cerâmica é uma atividade em expansão em Portugal, há cada vez mais ateliês espalhados de norte a sul do país. Ofereça a mãe uma aula, quem sabe ela não se interessa pela coisa e torna a cerâmica num hobby permanente.

Um dia no SPA

Com o stress do dia-a-dia, nada deixa uma pessoa mais calma do que um bom dia de SPA. O site Odisseias disponibiliza pacotes para todos os gostos: com massagem, circuito de águas ou ritual de chá, o difícil é escolher. Selecione a data, escreva uma mensagem bonita e presenteie a mãe no próximo domingo, 7 de maio.

Bowling em família

Se procura uma atividade mais inclusiva, uma tarde de bowling é a solução. Agarre nas amigas, no pai, nos irmãos e vá até ao bowling. A diversão é garantida e a mãe vai adorar a surpresa que preparou.

Escape Room – Várias salas, só uma saída

Mais uma alternativa em grupo, os Escape Rooms são jogos temáticos de resolução de enigmas. Para atravessar as várias salas, precisa de responder a certas perguntas ou encontrar a saída, tudo isto em uma hora. Original, diferente e animado, tudo o que uma mãe precisa. O Mission to Escape tem salas espalhadas pelo país.

Ir ao teatro

Uma atividade comum, mas, muitas vezes, esquecida. Ir ao teatro desperta sensações únicas, durante aquele período a atenção foca-se somente nas personagens, nos sons, nos ornamentos, na simplicidade. Todas as mães iam adorar receber um bilhete para assistir a uma peça.

Aula de Yoga

Para relaxar, a aula de yoga é o presente ideal. Os estúdios Hot Pod Yoga proporcionam uma experiência imersiva, a 37 graus, de forma a ativar os sentidos. Em Lisboa ou no Porto, o preço da aula avulso são 14€, mas no site encontra vários pacotes. Só precisa da mãe, uma garrafa de água e boa disposição.