Seis tipos de descanso prioritários e como os conseguir

Quantas vezes já dormiu uma noite inteira e acordou com a sensação de cansaço? A verdade é que existem vários tipos de descanso e muitas vezes uma boa noite de sono nem sempre é o suficiente.

Sabe-se que, em 2019, era 22% mais provável que a mulher portuguesa acordasse durante a noite do que o homem. Dores de costas e de pescoço parece ser um dos fatores mais preponderantes no que respeita à qualidade de sono dos portugueses. Segundo o estudo elaborado pela Koala Rest – marca portuguesa de colchões online – 19% dos inquiridos dorme menos de seis horas e dois em cada três acordam sempre a meio da noite.

Outro estudo, da Sanofi Consumer Healthcare, afirma que, de acordo com novas pesquisas, a nível mundial, são as mulheres que têm mais problemas em dormir devido aos seus parceiros, ao aumento das responsabilidades familiares e ao stress. Uma das principais razões para as mulheres ficarem acordadas ou terem perturbações de sono são as preocupações com as crianças.

De volta ao repouso, segundo especialistas existem sete tipos de descanso necessário para o bem-estar. O descanso mental é uns dos mais importantes e mais conhecidos. Esvaziar a mente fazendo uma caminhada, meditando, entre outras coisas, é fundamental para descansar a mente.

Descanso sensorial é também um um tipo de descanso. Tendo em conta que vivemos numa época digital e que passamos muito tempo em frente ao ecrã é necessário fazer uma pausa da luz dos ecrãs e dos ruídos.

Existe ainda o descanso criativo, ou seja, pausas para reabastecer as suas ideias. Experimente fazer atividades como pintar, tocar um instrumento musical, entre outras coisas.

Também o descanso emocional não deve ser descuidado, seja honesto consigo e com os outros, passe tempo com os entes queridos e com as pessoas com quem pode expressar os seus sentimentos.

O descanso social é importante, contudo, não precisa de se isolar completamente, mas desligue-se do mundo por vezes antes de voltar a conversar com outras pessoa.

Descanso espiritual é outro género de descanso e apesar do nome não tem de ser necessariamente religioso. Trata-se de se conectar com o que dá sentido à sua vida, seja religião, meditação, voluntariado, entre outras coisas.