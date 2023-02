Seleção portuguesa feminina vence a Nova Zelândia por 5-0. “Estamos muito feilzes”

A seleção portuguesa feminina venceu a Nova Zelândia por 5-0, esta madrugada de sexta-feira, 17 de fevereiro, em Hamilton, no jogo de preparação que antecede o Play-off intercontinental, o que configura a sétima vitória consecutiva da equipa nacional nos relvados.

“Saio daqui com bons sensações, mas com coisas a corrigir. O próximo jogo será completamente diferente, seja qual for o adversário [Camarões ou Tailândia], que nós amanhã [sábado] já iremos saber quem é. Vai-nos colocar um padrão de problemas completamente diferentes”, afirmou o selecionador nacional.

“Estamos felizes”, acrescenta Francisco Neto, que prossegue: “Ganhar é sempre bom e ganhar por estes números a nível internacional é muito difícil. Hoje fomos competentes para marcar cinco golos e podíamos ter marcado mais. Vamos com boas sensações, mas temos algumas coisas para melhorar, que não gostámos, e queremos ser melhores.”

Os golos foram marcados por Jéssica Silva (17 minutos), Dolores Silva (42, de grande penalidade), Ana Capeta (63 e 69), e Tatiana Pinto (80).

“Esta equipa tem vindo a crescer muito e temos dito sempre que contamos com todas, que todas têm um papel. Para nós, não há titulares nem suplentes. Todas contam e hoje também estou muito feliz pela estreia da Ana Seiça”, afirmou o técnico, citado pela agência Lusa.

Para Francisco Neto, “as jogadoras foram competentes a responder à estratégia e as coisas foram acontecendo normalmente”. Sobre o plano que pôs em marcha, o treinador explica que “o objetivo passava por dar o máximo de minutos ao máximo de jogadoras, o que conseguimos, e também por não ter lesões, algo importante para nós. Também foi um dia perfeito nesse aspeto”.

A seleção das quinas vai discutir na quarta-feira, 22 de fevereiro, novamente em Hamilton, a final de acesso ao Mundial de 2023 diante dos Camarões ou Tailândia, e que se defrontam já este sábado, 18 de fevereiro.

Em caso de apuramento, as internacionais portuguesas passam a integrar o Grupo E, que já conta com as seleções dos Países Baixos (com jogo marcado a 23 de julho), medalhas de prata no último Campeonato do Mundo, e do Vietname (27 de julho) e às campeãs em título Estados Unidos (1 de agosto).

Recorde-se que o Mundial de Futebol Feminino vai decorrer na Austrália e Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto.

com Lusa