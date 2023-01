Sem consentimento. Mulher surpreendida com boneca sexual feita à sua imagem

A modelo, de 26 anos, foi apanhada de surpresa quando reparou numa boneca sexual igual a si própria – rosto e corpo -, depois de ter sido chamada à atenção pelos milhares de internautas na conta de Instagram.

Após ter reparado na boneca, a manequim israelita afirmou que a empresa chinesa Doll Studio utilizou a sua imagem para criar o produto. Segundo Yael Cohen Aris, a empresa aproveitou as imagens e vídeos publicados pela modelo no perfil de Instagram para usar como promoção à venda da boneca.

Em declarações ao The Morning, a modelo garantiu que queria ter sido visada no processo até porque não deu consentimento. A manequim quer que o seu exemplo sirva para debater a privacidade na Internet. Por agora, Aris avançou com um processo judicial para retirarem a boneca do mercado.