Sem tempo para preparar a ceia de Natal? Veja estas opções de take-away

Na véspera de Natal, apesar de algumas famílias se reunirem à volta dos tachos, existem muitas outras que trabalham, o que condiciona a preparação da ceia. Uma mesa farta é fundamental no dia de Natal, mas não desanime, porque existem imensos estabelecimentos de norte a sul do país com opções de take-away.

A Delas.pt reuniu alguns desses, entre as áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, para facilitar no processo de escolha.

Continente

Comum às duas áreas metropolitanas, o Continente dispõe de um menu de ceia de Natal, composto por entradas, acompanhamentos, pratos de peixe, nos quais consta o famoso bacalhau, pratos de carne, opções vegetarianas e sobremesas. As encomendas têm de ser feitas numa loja Continente ou em Continente online até 21 de dezembro. Os pratos podem ser entregues em casa ou recolhidos em loja, nas áreas abrangidas, nos dias 23 e 24 de dezembro (Natal) e 30 e 31 de dezembro (Ano Novo).

Bicho Papão

Este estabelecimento, localizado na Rua do Bonjardim, no Porto, tem um menu vasto, composto por peru, lombo e bacalhau. Além disso, oferece, também, acompanhamentos e sobremesas. Os preços variam consoante o número de pessoas.

bbgourmet

O restaurante bbgourmet tem ao dispor uma ementa composta por “refeições pré-cozinhadas, pastelaria tradicional e contemporânea, chocolataria, garrafeira e muito mais”, como pode ler-se na página oficial. O bbgourmet conta com três espaços físicos no Porto.

Ideias com Sabor

Perto da zona de Pinheiro Manso, no Porto, é possível encontrar o Ideias com Sabor. O destaque vai para o peru recheado, mas existe ainda bacalhau no forno e rosbife com cogumelos. As encomendas são feitas via telefónica.

Passe

O Passe, restaurante da zona de Lisboa, conta com opções para todos os gostos, desde o bacalhau, que não pode faltar na mesa de muitos portugueses, até ao arroz de pato. As encomendas podem ser feitas através do site, por telefone ou na aplicação.

Lisbon Marriot Hotel

O hotel da capital oferece uma ementa, onde o destaque vai para o cabrito, que custa cerca de 160 euros, e para o peru, por 120 euros. Ambos os pratos servem entre oito e dez pessoas, o que, para famílias pequenas, acaba por ser uma opção aceitável.

Cozinha de Sant’Anna

A ementa de Natal do restaurante é composta por camarões, de entrada, bacalhau, peru, cabrito, como pratos principais, e também vários doces e sobremesas. As entregas em Cascais têm o custa de 7,5 euros e na zona de Lisboa 15 euros.