Sephora aposta nos cabelos e vai alargar oferta para acessórios

A marca de produtos de beleza e cosmética Sephora vai ampliar o seu raio de ação e apostar numa das grandes tendências do mercado da beleza da atualidade: os cabelos. “Vamos entrar muito em força com toda a parte de acessórios”, avança à Delas.pt a responsável pela marca em Portugal.

À margem do evento que assinalou os 25 anos da Sephora em território nacional, Paula Rocha explicou que este alargamento não passa por entrar na bijuteria. “Podemos ter acessórios dessa natureza de vez em quando, mas refiro-me a outras soluções como headpieces. Temos coleções que são permanentes e depois temos as nossas coleções one shot [ato único, em tradução livre]”, antecipa.

O universo da beleza está cada vez mais amplo e tem vindo a integrar áreas de negócio como a inclusão dos sex toys na oferta online da marca e mais recentemente da nutrição. “Temos as gomas, que lançámos já o ano passado, que também foi um mercado novo onde entrámos”, recorda a responsável.

Contudo, em 2023, o cabelo ameaça tomar de assalto este universo e impor-se. “Todas as três semanas mudamos a entrada da loja com uma decoração específica. Agora temos uma que só fala de cabelos. Ora não é evidente que uma perfumaria coloque em destaque os cabelos”, analisa Paula Rocha. E ainda que possa não ser uma fatia generosa do negócio, a responsável da multinacional perfumista não descarta a hipótese de que essa realidade venha a mudar. Aliás, a oferta dos produtos desta natureza aumentam, bem como as análises e rastreios feitos em loja por marcas desta área da beleza.

Cabelos: necessidade ou prazer que nasceu com a covid-19?

A pandemia fechou salões de cabeleireiro – e tudo o resto – durante meses, obrigando os clientes a procurarem novos recursos em casa. Ao longo de quase dois anos, o uso de máscaras cobriu partes do rosto e pôs em evidência outras como os olhos e os cabelos.

Com o fim da epidemia global, a verdade é que nem tudo voltou ao que era, e os cuidados de beleza também refletiram essa mudança de comportamentos. “Os produtos mais sensoriais como esfoliantes, hidratantes de corpo, cabelos,… Tudo o que está ligado à parte capilar, então, é a loucura”, refere a country manager.

“Por exemplo, antigamente, entre amigas, não havia muitas que tivessem comprado produtos para esfoliar o couro cabeludo. Se calhar, hoje em dia, se fizer a mesma pergunta, vai reparar que é muito comum entre elas e que, possivelmente, metade delas já o fez. As pessoas tiveram tempo para encontrar essa necessidade e esse momento de prazer e bem-estar na pandemia. Falamos de uma beleza que se sente, não a que se vê de forma tão imediata como um perfume que se deteta o aroma ou um batom vermelho facilmente visível”, completa a responsável.