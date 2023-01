“Ser perfeito é tão chato, é tão século passado”, afirma miss Telma Madeira

Telma Madeira tem 23 anos, é natural de Póvoa de Varzim, é modelo e conquistou um feito raro para Portugal: posicionar-se entre as 16 semifinalistas do concurso Miss Universo, que decorreu em Nova Orleães, nos Estados Unidos da América.

Em entrevista ao Delas.pt, Telma Madeira conta o que lutou para aqui chegar – até contra a sua própria autoestima – os problemas que viveu na adolescência como vítima de bullying e de como, atualmente, utiliza a sua projeção enquanto manequim para falar sobre saúde mental.

Leia a entrevista à manequim e miss Universo Portugal abaixo.

Como pondera usar profissionalmente o facto de ter ficado entre as 16 semifinalistas do concurso de beleza Miss Universo?

Vou usar esta conquista para colocar o nome de Portugal ainda mais alto. Espero que também me traga frutos na área da moda e no meu projeto social, na defesa da saúde mental. Que eu seja a voz da realidade, cresça ainda mais e possa ajudar mais pessoas sendo uma inspiração.

Que feedback tem recebido?

Fiquei estupefacta com as mensagens que tenho recebido, que são todas positivas. Acho que Portugal conseguiu afirmar-se, finalmente, nos concursos de beleza. Valeu a pena o trabalho que tenho feito em certames de misses desde 2018 e ter chegado ao Top 16 foi um patamar incrível. Já há 12 anos que não classificávamos tão bem no concurso Miss Universo. E, para mim, foi muito gratificante ter trabalhado tanto, ter finalmente atingido o que queria e ter o reconhecimento do público para com o meu trabalho e para com o trabalho da organização em Portugal.

Como é que compatibiliza a defesa da saúde mental com a sua profissão de manequim, em que é exigido um corpo esbelto que a maioria das mulheres não tem, obrigando à confrontação?

Ser miss é muito mais do que ser uma cara bonita e ter um corpo esbelto, É poder transmitir algo positivo e impactante para a sociedade. Acredito que os ideais de ter um corpo esbelto e de ser bonita já não existem, especialmente nesta área. Hoje em dia [a partir da edição de 2023], o concurso Miss Universo começa a aceitar mulheres casadas com filhos, divorciadas, transgénero e com outros estados civis.

Tenho oportunidade de poder levar o meu projeto a várias pessoas que, neste momento, possam estar a passar por uma fase difícil – tal como eu já passei – e de poder transmitir que já não existem esses estereótipos de perfeição. Além de estarmos a representar o nosso nome, temos que representar uma causa, uma causa na qual acreditamos: mantenho-me sempre muito fiel, claro, às questões da saúde mental e do bullying por ter experienciado isso na primeira pessoa, e continuarei a fazê-lo, porque realmente não acredito que temos de ser perfeitos, muito pelo contrário. Ser perfeito é tão chato, é tão século passado que temos mesmo é que ser únicos e sermos nós próprios.

Em que medida é que o que passou [bullying na adolescência] a fez chegar até aqui

As más experiências que eu possa ter tido influenciaram a mulher que sou hoje e que consegue inspirar outras pessoas a acreditarem mais nelas. Quando decidi entrar em concursos de beleza, queria levar essa participação a um patamar mais sentimental, ou seja, preocupava-me como é que eu, com a minha imagem, conseguia influenciar outras pessoas? Toda a gente vê que a Telma tem classificações internacionais, toda a gente vê que a Telma é Miss Universo Portugal, mas até que ponto isso é suficiente? Se eu puder passar a mensagem de que a Telma nem sempre foi a mulher que é hoje, acredito que estarei a influenciar positivamente outras mulheres a acreditarem mais nelas e a aceitarem-se, porque é realmente o mais importante.

O que diria a alguém que quisesse ser manequim, mas achasse que não tivesse o corpo adequado?

As mentalidades estão a mudar. Se alguém tem um sonho e se quer segui-lo, acredito que a dedicação, o trabalho, a perseverança vai sempre ajudar a que a pessoa atinga os objetivos, sendo eles ser modelo, miss, médico, qualquer profissão. Contudo, gostava também de dizer que nem sempre fui a pessoa confiante que sou hoje, nem sempre me aceitei. Foi um trabalho de muitos anos, e espero que todas as meninas-mulheres que vejam o meu percurso consigam entender que nada acontece de um momento para o outro.

Que estratégias utilizou para se tornar mais confiante?

Um exercício que faço todos os dias de manhã implica lavar a cara, olhar-me ao espelho e dizer “se tu não lutares por ti, quem é que irá lutar? Se não acreditares em ti, quem é que irá acreditar? Tu consegues enfrentar mais um dia, tu consegues atingir os teus objetivos, tu és incrível à tua maneira.” Sugiro que todas as pessoas deveriam fazer este exercício matinal diário.